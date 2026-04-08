Türkiye'nin stratejik altın hamlesi: Berat Albayrak döneminde yurtdışındaki altın rezervleri Türkiye'ye getirildi | Video

08.04.2026 | 10:49

Türkiye stratejik altın hamlesiyle öncü konumda... Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsviçre'de tutulan 350 ton altını Türkiye'ye getirmişti. Bu durum çok konuşulmuştu. Şimdi bu hamlenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.