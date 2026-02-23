Video Haber Edirne'de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video
Edirne'de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video

23.02.2026 | 08:19

Edirne'de artan su seviyesi nedeniyle Tunca ve Meriç Köprüsü tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Nehirlerdeki su seviyesi risk oluşturacak şekilde artmaya devam ederken, şehir içinde ulaşımı sağlayan tarihi köprüler ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı kalacak.

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinde su seviyeleri ciddi şekilde yükseldi. Açıklanan son verilere göre Arda Nehri'nde debi 558 metreküp/saniye seviyesine ulaştı. Tunca Nehri'nde debi 212 metreküp/saniyeden 193 metreküp/saniyeye gerilerken, iki nehrin birleşimiyle oluşan Meriç Nehri'nde debi pik noktada 1386 metreküp/saniyeye çıktı. İpsala'da ise ölçümler 1468 metreküp/saniye olarak kaydedildi.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı Tunca Köprüsü'nün tedbir amaçlı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Meriç ile Tunca arasında kalan Ada bölgesinde ise kısmi taşkın yaşandığı belirtildi. Ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Edirne Valisi Yunusu Sezer, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirdiği toplantı sonrası beraberindekilerle birlikte Tunca ve Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu.


"Geriye doğru bir tepmek söz konusu"
Bulgaristan'daki barajlardan bırakılan suların da etkisiyle Edirne'de debilerde artış yaşandığını belirten Edirne Valisi Sezer, "Özellikle Arda nehrimizde debi 552 metreküpe ulaşmış durumda. Tunca Nehri'nde ise aşağı yönlü bir düşüş var. 212 metreküplerden 197 metreküplere geriledi. Ancak bu iki nehrin Meriç'te birleşmesiyle birlikte Meriç Nehri'nde debi 950 metreküpler seviyesinden 1365 metreküpe kadar yükseldi. İpsala bölgesinde ise 1456 metreküp seviyelerine ulaşmış durumda. Bu ne anlama geliyor? Kirişhane bölgesinde ilk kez 1365 metreküp seviyesini gördük. Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle, Tunca Nehri'yle birleştiği noktada geriye doğru bir tepmek söz konusu. Dolayısıyla Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan ada kısmında taşkın riski oluşmuş durumda" dedi.

