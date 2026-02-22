Video Haber Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video
22.02.2026 | 13:23

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), Eren Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile gerçekleştirdiği hava-hava atış testinde gökyüzündeki hedef İHA’yı imha etti.

Bayraktar Akıncı TİHA operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Daha önce Kemankeş 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer bir başarıya imza attı.

ÇORLU'DAN KALKTI, HEDEFİ SİNOP'TA VURDU

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Taarruzi İnsansız Hava Aracından ateşlenen Eren mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi. Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

ÇOK YÖNLÜ HAREKAT GÜCÜ

Hava-yer mühimmatlarındaki başarısını hava-hava görevlerine de taşıyan Bayraktar Akıncı, Eren mühimmatı ile yaptığı bu başarılı atışla operasyonel esnekliğini pekiştirmiş oldu. Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı başarıyla kullanabilen Milli TİHA, ulaştığı stratejik gücü bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

İRTİFA REKORU SAHİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

