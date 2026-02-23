Video Haber SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı | Video
SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı | Video

SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı | Video

23.02.2026 | 09:09

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce iki hafta önce düzenlenen ve 325 uyuşturucu madde satıcısının yakalanarak tamamının tutuklandığı "Yapay Zeka" destekli operasyonun temel taşlarından olan Avcı Projesi'nin bütün ayrıntılarına SABAH ulaştı. İşte uyuşturucunun karanlık ağlarını deşifre eden, İstanbul Emniyeti'nin Telegram'ın gizli grupları ve kanallarına sızarak uyuşturucu satıcılarını tespit eden dijital pençesi yapay zeka destekli Avcı Projesi...

