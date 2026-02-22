Video Haber Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video
Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video

Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video

22.02.2026 | 16:55

İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuyu tehdit eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, hali hazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlenmişti. Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmişti. Şüpheli Y.S., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şahıs, 'tutuklama' talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

