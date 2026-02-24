Video Yaşam Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video

Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video

24.02.2026 | 07:58

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kafede, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında Emek Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, kafede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga, kafede bulunan diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video 01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video 24.02.2026 | 07:58
Bursa’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 00:39
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 23.02.2026 | 22:06
SON DAKİKA | Manisa’da oyuncak fabrikasında yangın | Video 02:19
SON DAKİKA | Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın | Video 23.02.2026 | 16:02
Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video 00:22
Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video 23.02.2026 | 15:30
Gaziantep’te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 00:46
Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 23.02.2026 | 14:40
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin’de yakalandı | Video 02:56
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin'de yakalandı | Video 23.02.2026 | 14:05
Samsun’da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 01:52
Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 23.02.2026 | 12:24
Erzurum’da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 07:09
Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 23.02.2026 | 12:04
Şanlıurfa’da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:41
Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2026 | 11:43
Tokat’ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim | Video 02:23
Tokat'ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: "Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim" | Video 23.02.2026 | 11:29
İstanbul’da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 01:23
İstanbul'da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 23.02.2026 | 11:25
İstanbul Tuzla’da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 00:55
İstanbul Tuzla'da trafikte dehşet saçan çekici kamerada | Video 23.02.2026 | 11:23
Bitlis’te tilkinin drone ile imtihanı | Video 03:47
Bitlis'te tilkinin drone ile imtihanı | Video 23.02.2026 | 10:54
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 02:01
İstanbul Şişli’de elektrik direğindeki patlamalar kamerada | Video 23.02.2026 | 10:40
Bursa’da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 01:58
Bursa'da eşini çocuklarının yanında öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi | Video 23.02.2026 | 10:27
’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 02:10
'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Video 23.02.2026 | 10:23
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 02:00
Adana’da köyü su bastı... Bir kamyon suya gömüldü | Video 23.02.2026 | 10:17
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 00:35
Havaya ateş açan trafik magandasının yakalanma anı kamerada! Ehliyeti iptal edildi... | Video 23.02.2026 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY