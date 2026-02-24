Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada| Video
24.02.2026 | 07:58
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kafede, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Emek Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, kafede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga, kafede bulunan diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
