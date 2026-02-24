Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video
24.02.2026 | 10:19
Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, pastaneye girerek durabildi. Kaza anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
