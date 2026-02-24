Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar
24.02.2026 | 17:59
Antalya’nın Alanya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz iki kişi motosikletle çiçekçi dükkanının önünde bulunan peluş ayıcığı alarak kayıplara karıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 24.02.2026 | 17:59
08:10
Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü'ndeki yuvaya geldi! | Video 24.02.2026 | 16:02
02:13
Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.02.2026 | 15:16
00:16
Sakarya'da drift atan iki sürücü kamerada | Video 24.02.2026 | 15:04
00:55
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 24.02.2026 | 14:37
00:13
07:50
00:17
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15
00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
01:30
03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53