Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutuklama | Video

24.02.2026 | 11:39

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin aramasında barakanın her köşesinden çıkan uyuşturucular dikkat çekti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretine engel olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde barakaya yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Barakanın her köşesinden uyuşturucu madde çıkması dikkat çekerken yapılan aramada, 2 kilo 692 gram bonzai, 20 parça halinde satışa hazır toplam 160 gram bonzai, 1 parça halinde 5 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 9 gram sentetik kannabinoid, 1 gram amfetamin, bin 214 adet GALARA ibareli sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 TL nakit para, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
