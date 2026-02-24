Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutuklama | Video
24.02.2026 | 11:39
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin aramasında barakanın her köşesinden çıkan uyuşturucular dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
02:00
00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11
00:39
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 23.02.2026 | 22:06
02:19
SON DAKİKA | Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın | Video 23.02.2026 | 16:02
00:22
00:46
02:56
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin'de yakalandı | Video 23.02.2026 | 14:05