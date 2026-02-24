Video Yaşam Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..."
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım!

Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..."

24.02.2026 | 12:30

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz ile paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun kızıyla gün batımına karşı olan huzur dolu anları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, altına düştüğü not yürekleri ısıttı. İşte Gizem Karaca'nın "Kalbim dışarıda atıyor" dediği o anlar...

