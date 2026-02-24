Video Yaşam Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video
24.02.2026 | 12:59

Nevşehir’de internet sitelerindeki cep telefonu ilanlarını takip ederek vatandaşları sahte altınla dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, satılık cep telefonu ilanları üzerinden müşteri gibi iletişime geçen Adem Ş. ve Furkan Ş., satın aldıkları telefonların bedeli olarak bijuteri mağazasından temin ettikleri sahte çeyrek altınları vererek vatandaşları dolandırdı. Cep telefonunu sattıktan sonra aldığı altını bozdurmak için kuyumcuya giden bir vatandaş, altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada şahısların İstanbul Havalimanı'ndan kiraladıkları araçla Nevşehir'e gelerek aynı yöntemle 4 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin Kayseri, Niğde ve Aksaray'da da aynı yöntemle toplam 15 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, aracı karayolları uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 adet sahte çeyrek altın, 2 adet sahte yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 adet sahte plaka da bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

