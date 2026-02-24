Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video
24.02.2026 | 11:42
Bursa’da bir kafede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu olayda iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kafe içerisindeki masa ve sandalyelerin büyük bölümü kırılırken, iş yerinde yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
