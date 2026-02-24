Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42 Bursa’da bir kafede çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu olayda iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir kafede, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalye ve masalarla saldırdığı kavgada mekân adeta savaş alanına döndü.Kafe içerisindeki masa ve sandalyelerin büyük bölümü kırılırken, iş yerinde yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar birbirlerinden şikayetçi oldu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.