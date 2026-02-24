Video Yaşam Yalova'da 14 aylık bebeğin yaraladığı komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
24.02.2026 | 13:30

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu, kucağındaki 14 aylık küçük kızın ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışmalar yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı.

Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Öte yandan komşu kavgasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Muhammed Baca'nın evine tek başına girerek eşi B.B.'ye anlatıyor. Baca, yaşananları, "Arabayla geçerken 'ne oldu lan' diyor. Frene bastım. Çocuğun yüzüne bak ya' diye anlatı. Baca daha sonra ise 112'yi arayıp ihbarda bulunuyor. Daha sonra ise ev dışı kamerasından yer aldığı görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba sonrasında ise yukarı sokağa çıkıyor. Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.
