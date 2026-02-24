Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video
24.02.2026 | 13:11
Sakarya'nın Erenler ilçesinde drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı, ehliyetlerine de 60’ar gün el konuldu.
Erenler ilçesindeki modern sanayi sitesinde drift atan 2 aracın görüntülerinin sanal medyada paylaşılmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Araçlar ve sürücüleri, ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüler A.P. ve O.İ.'ye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı. 2 sürücünün de ehliyetlerine 60'ar gün el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
07:50
00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
01:30
03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
02:00
00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11
00:39
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 23.02.2026 | 22:06