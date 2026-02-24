Video Yaşam Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video
24.02.2026 | 13:11

Sakarya'nın Erenler ilçesinde drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı, ehliyetlerine de 60’ar gün el konuldu.

Erenler ilçesindeki modern sanayi sitesinde drift atan 2 aracın görüntülerinin sanal medyada paylaşılmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Araçlar ve sürücüleri, ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüler A.P. ve O.İ.'ye toplam 116 bin 434 TL ceza uygulandı. 2 sürücünün de ehliyetlerine 60'ar gün el konuldu.

