Sakarya'da drift atan iki sürücü kamerada | Video
24.02.2026 | 15:04
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesi'nde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 116 bin 434 TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Sakarya'da drift atan iki sürücü kamerada | Video 24.02.2026 | 15:04
00:13
07:50
00:17
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15
00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
01:30
03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
02:00
00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57