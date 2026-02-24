El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video
24.02.2026 | 13:15
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde oto tamirde park halinde bulunan otomobil, el freninin çekilmesinin unutulması nedeni ile hareket edip anayola kadar ilerledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
07:50
00:17
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15
00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
01:30
03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
02:00
00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11