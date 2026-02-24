El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15 Mardin'in Mazıdağı ilçesinde oto tamirde park halinde bulunan otomobil, el freninin çekilmesinin unutulması nedeni ile hareket edip anayola kadar ilerledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Oto tamir işletmesinde park halinde bırakılan aracın el freni çekilmedi. El freni çekilmeyen araç bir anda geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan otomobil anayola kadar ilerledi ve yol kenarındaki refüje çıkarak durabildi. O sırada trafiğin yoğun olduğu anayolda herhangi bir aracın geçmemesi ise büyük bir kazanın önüne geçti. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.