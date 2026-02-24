Video Yaşam Diyarbakır'da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video
Diyarbakır'da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video

Diyarbakır'da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video

24.02.2026 | 12:46

Diyarbakır'da adliye yakınında karşılaştığı husumetlisini kovalayarak tabanca ile peş peşe ateş eden şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

