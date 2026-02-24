Video Yaşam Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video
24.02.2026 | 12:41

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu.

Olay, Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde D-400 Karayolu üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, buz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun şüpheli görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan ve henüz kimliği belli olmayan 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, delil çalışması yapıldı. İncelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

