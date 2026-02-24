Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video
24.02.2026 | 12:41
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde yol kenarında bir kadına ait cansız beden bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan ve henüz kimliği belli olmayan 40'lı yaşlardaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, delil çalışması yapıldı. İncelemenin ardından kadının cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
00:22
03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
01:11
00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
02:00
00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11
00:39
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 23.02.2026 | 22:06
02:19
SON DAKİKA | Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın | Video 23.02.2026 | 16:02
00:22
00:46