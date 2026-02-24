Video Yaşam Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video
24.02.2026 | 14:37

Elazığ’da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bir medya grubuna yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 gün önce Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi üzerinde bulunan Tek Medya Grup'a ait Manşet 23 şirketinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle şirketin camına ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde inceleme yapana polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
