Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.02.2026 | 15:16 Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eşinin tabancayla vurarak öldürdüğü kadın, Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 22 Şubat gecesi Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'ta Adaray Durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Nurcan Gündağan (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Gündağan'ı başından vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Recep Kurtboz götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gündağan'da kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Gündağan'nın cenazesi Serdivan ilçesinde Selahiye Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gündoğan, Serdivan Köyiçi Mezarlığına defnedildi.