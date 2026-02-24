Video Yaşam Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü'ndeki yuvaya geldi! | Video
24.02.2026 | 16:02

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leyleğin eşi bu sabah saatlerinde yuvaya geldi. Leylek Köyü'nde bir haftalık erken vuslat için herkes heyecanlanırken, 15.kez Yaren ile buluşmayı hayal eden Balıkçı Adem Yılmaz, "Çok özledim onu, gözüm yollarda. En erken 28 Şubat'ta gelmişti. Eşi bu kez daha erken geldi" dedi.

Aralarındaki 15 yıllık dostlukla Türkiye'de ve yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşması bu yıl erken olacak gibi görünüyor. 15 yıl önce başlayan dostluğun hikayesi romanlar, belgesel ve filmlere konu olmuştu.

Doğaseverlerin ve Adem amcanın şubat ayının sonunda yolunu gözlediği Yaren leylek geçen yıl 15 Mart'ta, eşi ise 2 gün önce yuvaya gelmişti.
Yaren leyleğin eşi bu sabah yuvaya geldi. Hatta Leylek Köyü'nün ilk misafiri de bu leylek oldu.


Sabah kalktığında yuvada leylek gören Adem Yılmaz, önce Yaren leylek sanarak heyecanlandı ancak sonra eşi olduğunu fark etti.


Adem Yılmaz'ın evinin bacasına ve çatısına konan leylek, Eskikaraağaç Mahallesi sakinlerini de heyecanlandırdı.


Yılmaz, leyleklerin bugünlerde gelmesini beklediklerini belirterek, "Eşi geldi. Leylek Köyü'nün de bu yıl gelen ilk leyleği bu. Eğer sağsa başına bir şey gelmezse en fazla bir hafta gecikmeyle Yaren de gelir. Çok özledim onu gözüm yollarda. En erken 28 şubatta gelmişti eşi ilk kez bu kadar erken geldi. Martın ilk haftasında gelirlerdi önceden" dedi.

