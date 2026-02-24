Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu

24.02.2026 | 23:30

Ünlü şarkıcı Alişan, on bir ayın sultanı Ramazan'ı Umre'de karşılamıştı. Alişan’ın paylaşımları sosyal medyada geniş yer bulurken ünlü şarkıcı bu kez kızıyla ilahi okudu.