Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum
24.02.2026 | 20:26
‘Aynı Yağmur Altında’ dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, bugün Nişantaşı’nda görüntülendi. Zehra Çilingiroğlu’na bugün annesi Hülya Avşar’ın dizisini izleyip izlemediği soruldu. Çilingiroğlu, diziyi ve annesini beğeniyle izlediğini dile getirerek övgü dolu sözler kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
00:22
00:13
00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
05:50
00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
00:29
00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
00:09
01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18
00:04
00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
01:00
01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57
00:51
Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu 15.02.2026 | 20:34
00:17
01:54
00:14