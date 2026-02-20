Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video
20.02.2026 | 08:43
Geçirdiği karaciğer nakli ile hayata yeniden tutunan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan, “Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum” dedi. 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, "Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum” şeklinde konuştu.
