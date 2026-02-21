Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video
21.02.2026 | 10:09
Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabında minik Atlas'ın ahududu yediği anlarını yayınladı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşım, hayranlarından çok sayıda yorum aldı.
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
