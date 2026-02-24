Video Yaşam Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı
Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

24.02.2026 | 20:10

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüksekova’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı 01:33
Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı 24.02.2026 | 20:10
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 01:43
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 24.02.2026 | 17:59
Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü’ndeki yuvaya geldi! | Video 08:10
Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü'ndeki yuvaya geldi! | Video 24.02.2026 | 16:02
Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:13
Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.02.2026 | 15:16
Sakarya’da drift atan iki sürücü kamerada | Video 00:16
Sakarya'da drift atan iki sürücü kamerada | Video 24.02.2026 | 15:04
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 00:55
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 24.02.2026 | 14:37
Çinli iş adamını öldürmüşlerdi! Ölüm timi havalimanından böyle kaçmış! | Video 00:13
Çinli iş adamını öldürmüşlerdi! Ölüm timi havalimanından böyle kaçmış! | Video 24.02.2026 | 13:54
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaraladığı komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:50
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaraladığı komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2026 | 13:30
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 00:17
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15
Sakarya’da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
Diyarbakır’da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video 01:30
Diyarbakır'da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video 24.02.2026 | 12:46
Antalya’da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey... 00:22
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..." 24.02.2026 | 12:30
Mersin’de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 01:18
Kafede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 11:42
Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutuklama | Video 01:11
Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutuklama | Video 24.02.2026 | 11:39
Hatay’da AVM’de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
İzmir’de müstakil evde yangın | Video 00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY