Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 25.02.2026 | 08:23 Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir asker şehit oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.