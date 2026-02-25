Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video
25.02.2026 | 09:08
Erzincan’da apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay tedavi gören Aynur Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, Aynur Ö.'nün daha önce de aynı evin üçüncü katından düştüğü ve o olaydan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
