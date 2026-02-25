Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 25.02.2026 | 08:00 Adana'da motosiklet ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.