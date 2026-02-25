Video Yaşam Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video
Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video

Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video

25.02.2026 | 08:01

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum’da korku dolu anlar kamerada | Video 00:31
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum'da korku dolu anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:14
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 01:04
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 25.02.2026 | 09:08
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 08:53
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 25.02.2026 | 08:23
Aydın’da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 02:24
Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 25.02.2026 | 08:01
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 00:44
Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 25.02.2026 | 08:00
Mardin’de tekme tokat yol verme kavgası! 00:22
Mardin'de tekme tokat yol verme kavgası! 24.02.2026 | 22:48
Yüksekova’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı 01:33
Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı 24.02.2026 | 20:10
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 01:43
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 24.02.2026 | 17:59
Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü’ndeki yuvaya geldi! | Video 08:10
Yaren leyleğin eşi Leylek Köyü'ndeki yuvaya geldi! | Video 24.02.2026 | 16:02
Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:13
Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.02.2026 | 15:16
Sakarya’da drift atan iki sürücü kamerada | Video 00:16
Sakarya'da drift atan iki sürücü kamerada | Video 24.02.2026 | 15:04
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 00:55
Elazığ’da iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 24.02.2026 | 14:37
Çinli iş adamını öldürmüşlerdi! Ölüm timi havalimanından böyle kaçmış! | Video 00:13
Çinli iş adamını öldürmüşlerdi! Ölüm timi havalimanından böyle kaçmış! | Video 24.02.2026 | 13:54
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaraladığı komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:50
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaraladığı komşu kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.02.2026 | 13:30
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 00:17
El frenini çekmeyi unuttu, araç anayola çıktı! O anlar kamerada | Video 24.02.2026 | 13:15
Sakarya’da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 00:16
Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza | Video 24.02.2026 | 13:11
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 05:38
Sahte çeyrek altınla telefon vurgunu: 2 kişi tutuklandı | Video 24.02.2026 | 12:59
Diyarbakır’da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video 01:30
Diyarbakır'da tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş eden şüpheli kamerada | Video 24.02.2026 | 12:46
Antalya’da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 03:16
Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu | Video 24.02.2026 | 12:41
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey... 00:22
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..." 24.02.2026 | 12:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY