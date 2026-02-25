Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 25.02.2026 | 08:01 Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından ölü olarak bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin I.'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.