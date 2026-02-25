İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video
25.02.2026 | 11:06
SON DAKİKA.. .İstanbul Maltepe'de gündüz saatlerinde girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kadın güvenlik kamerasına yakalandı! Gözaltına alınan kadınların üzerinlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı: İki tornavida, İngiliz anahtarı, lehim telleri ve plastik kapı açma aparatlar...
