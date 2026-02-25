Video Yaşam Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video
25.02.2026 | 10:14

Zeytinburnu'nda seyir halindeki motosikletle, dönüş için manevra yapan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 21 Ocak Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletle, karşı yönden gelip dönüş için manevra yapan otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

