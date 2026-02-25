Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51 Balıkesir’de gece saatlerinde F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenazesi düzenlenen törenle memleketi İzmir’e uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Şehit pilotun cenazesinin memleketine gönderilmesi dolayısıyla 9. Ana Jet Üs Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehit pilotun ailesi, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.



Şehidin cenazesi dua okunmasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketine uğurlandı.