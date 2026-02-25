Video Yaşam Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video
25.02.2026 | 11:12

“Uyuşturucu” suçlarına karışan ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları tespit edilen kişilere 10 ilde operasyon yapıldı. 10 kişi yakalandı. 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, bir ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliği ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İthal Etmek ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklamak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon, Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) Üyesi olan ülkelerle gerçekleştirilen adli istinabe süreçleriyle karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda yapıldı. Söz konusu suçları işleyen suç örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Tespiti yapılan şüphelilere yönelik yapılan detaylı araştırmalarda; uluslararası alanda ve ülkemizde yakalanan 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları belirlendi. İstanbul merkezli olarak Bursa, Hakkari, Ankara, İzmir, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Van ve Mardin'de belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, bir ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

