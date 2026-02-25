Video Yaşam İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video

İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video

25.02.2026 | 11:33

Sosyal medyada paylaşılan motosiklet üzerinde akrobatik hareket görüntüleri polisleri harekete geçirdi. İstanbul Sarıyer’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 33 bin 417 TL para cezası uyguladı. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücüsü Y.Y.B. tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye; "tescil plakasının okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak", "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak", "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 33 bin 417 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca Y.Y.B. hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yetkililer, tespit edilen trafik ihlallerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

