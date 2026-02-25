Video Yaşam Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video
25.02.2026 | 12:06

Yozgat'ta Bahçeşehir Mahallesi muhtarı adına sahte sosyal medya hesabı açıp mahalle sakinlerini dolandırdılar.

Dolandırıcılar, Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı Özlem Önsoy adına sahte sosyal medya hesabı açarak mahalle sakinlerine, muntar adına mesajlar gönderdiler. Dolandırıcılar, muhtırlık üzerinden sosyal yardım yapacakları vaadi ile D.Y. isimli mahalle sakinini dolandırdı. Dolandırıcılar mahalle sakininden yardımın aktarılacağı mahka hesap bilgilerini, şifreleriyle birlikte isteyip, hesabında bulunan 14 bin lirayı kendi hesaplarına aktadırlar. Önsoy olayı mahalle sakinlerinden öğrendi. Önsoy ve dolandırılan mahalle sakini savcılığa müracaatta bulunarak şikayetçi oldu.

"DOLANDIRILAN KİŞİNİN 14 BİN LİRA PARASINI ALDILAR"
Mahalle Muhtarı Özlem Önsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden adıma bir hesap açılarak insanlar dolandırılmaya çalışılmış. Maalesef bazı kardeşlerimiz bu dolandırıcılık olayını yaşadılar. Bununla ilgili savcılığa şikayetlerimizi yaptık. Dolandırılan kişinin 14 bin lira kadar parasını aldılar. Dolandıran kişi kendisini Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı olarak tanıtmış. Yardım talebinde bulunduklarını söylemişler. Yardımlar sonucunda telefon numarasını, özel bilgilerini, kart bilgilerini istemişler. Arkadaş da buna inanarak muhtar istiyor sanarak bilgilerini verdiğinde hesabından parası çalınmış. Beraber gittik şikayetçi olduk. Adıma açılan hesapların bana ait olmadığıyla ilgili ve bu hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı için şikayetçi olduk" dedi.

"MAHALLE SAKİNLERİMİZ DOĞRUDAN BENİMLE İLETİŞİME GEÇSİNLER"
Önsoy, mahalle sakinlerini uyararak dikkatli olmalarını söyledi. Önsoy, "Savcı, hakim, polis gibi dolandırıcılık yapanlara inanmayın derken muhtar olduğunu bile bilmediğimiz kişilere ya da atılan mesajlara inanmayıp benimle direkt görüşebilirler. İstedikleri zaman benimle iletişim kurabilirler. Benimle iletişime geçmedikleri hiçbir şeye inanmasınlar. Mahalle sakinlerimizin kişisel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmıyorum" diyerek uyarıda bulundu.
