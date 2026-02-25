Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video
25.02.2026 | 12:06
Yozgat'ta Bahçeşehir Mahallesi muhtarı adına sahte sosyal medya hesabı açıp mahalle sakinlerini dolandırdılar.
"DOLANDIRILAN KİŞİNİN 14 BİN LİRA PARASINI ALDILAR"
Mahalle Muhtarı Özlem Önsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden adıma bir hesap açılarak insanlar dolandırılmaya çalışılmış. Maalesef bazı kardeşlerimiz bu dolandırıcılık olayını yaşadılar. Bununla ilgili savcılığa şikayetlerimizi yaptık. Dolandırılan kişinin 14 bin lira kadar parasını aldılar. Dolandıran kişi kendisini Bahçeşehir Mahallesi Muhtarı olarak tanıtmış. Yardım talebinde bulunduklarını söylemişler. Yardımlar sonucunda telefon numarasını, özel bilgilerini, kart bilgilerini istemişler. Arkadaş da buna inanarak muhtar istiyor sanarak bilgilerini verdiğinde hesabından parası çalınmış. Beraber gittik şikayetçi olduk. Adıma açılan hesapların bana ait olmadığıyla ilgili ve bu hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı için şikayetçi olduk" dedi.
"MAHALLE SAKİNLERİMİZ DOĞRUDAN BENİMLE İLETİŞİME GEÇSİNLER"
Önsoy, mahalle sakinlerini uyararak dikkatli olmalarını söyledi. Önsoy, "Savcı, hakim, polis gibi dolandırıcılık yapanlara inanmayın derken muhtar olduğunu bile bilmediğimiz kişilere ya da atılan mesajlara inanmayıp benimle direkt görüşebilirler. İstedikleri zaman benimle iletişim kurabilirler. Benimle iletişime geçmedikleri hiçbir şeye inanmasınlar. Mahalle sakinlerimizin kişisel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmıyorum" diyerek uyarıda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
00:58
00:34
00:23
01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
01:04
00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14
04:00
00:53
00:53
00:31
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum'da korku dolu anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:14
01:04
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 25.02.2026 | 09:08
08:53
02:24
Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 25.02.2026 | 08:01
00:44
Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 25.02.2026 | 08:00
00:22
Mardin'de tekme tokat yol verme kavgası! 24.02.2026 | 22:48
01:33
Yüksekova'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı 24.02.2026 | 20:10
01:43
Market önündeki pelüş ayıcığı böyle çaldılar 24.02.2026 | 17:59