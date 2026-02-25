Video Yaşam Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video
25.02.2026 | 13:38

Karabük'te ani manevra yapan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Karabük-Safranbolu kara yolu 5000 Evler Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, önünde ani manevra yapan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç, refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza anı ise araç kamerası tarafından kaydedildi.
