Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video
25.02.2026 | 10:09
Erzurum'da, Çat Yolu Atlama Kuleleri önünde meydana gelen trafik kazasında araçtan kopan LPG tankı panik yaşattı.
Öte yandan devrilen direk nedeniyle bölgeye gelen elektrik ekipleri de hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.
