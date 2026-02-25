Video Yaşam Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video
25.02.2026 | 10:09

Erzurum'da, Çat Yolu Atlama Kuleleri önünde meydana gelen trafik kazasında araçtan kopan LPG tankı panik yaşattı.

Edinilen bilgilere göre ticari araç ile otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu ve aydınlatma direğini devirdi. Şiddetli darbe sonucu refüje çıkan araç, kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu otomobilin LPG tankının yerinden koparak araç dışına fırladı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, olası bir patlama ve yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Otomobilden dumanlar yükselmesi kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir yangın çıkmadı.

Öte yandan devrilen direk nedeniyle bölgeye gelen elektrik ekipleri de hasarın giderilmesi için çalışmalara başladı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

