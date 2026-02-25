İstanbul'da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video
25.02.2026 | 11:17
İstanbul Esnyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında iftar öncesi çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
Olay, pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Kavga anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı...
