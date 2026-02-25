Video Yaşam Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video
Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video

Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video

25.02.2026 | 12:19

Kağıthane'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 34 HEH 915 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü Recep Başkök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce 41 B 6477 plakalı Fiat marka otomobile, ardından güvenlik noktasına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 B 6477 plakalı otomobil ise park halindeki 34 KSE 378 plakalı Fiat marka araca çarptı. Kazada 41 B 6477 plakalı araçtaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
