SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video

SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın!

25.02.2026 | 14:34

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda bulunan polisevinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.