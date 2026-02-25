Video Yaşam Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video

Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video

25.02.2026 | 15:28

Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 06:05
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 25.02.2026 | 15:11
Sakarya’da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:33
Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 25.02.2026 | 15:10
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
Karabük’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 00:18
Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 25.02.2026 | 13:38
Kağıthane’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 02:05
Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 25.02.2026 | 12:19
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
Mersin’deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 00:58
Mersin'deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 25.02.2026 | 11:41
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 00:34
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 25.02.2026 | 11:33
İstanbul’da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 00:23
İstanbul'da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 25.02.2026 | 11:17
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
İstanbul’da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 01:04
İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 25.02.2026 | 11:06
Zeytinburnu’nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 04:00
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 25.02.2026 | 10:09
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 00:53
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY