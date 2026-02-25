Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video
25.02.2026 | 15:28
Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
