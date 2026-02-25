Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28 Adana'da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 46 milyon 200 bin TL olan 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Depoda ise kartonların içerisinde toplamda 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların 46 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken bir kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldı.