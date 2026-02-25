Video Yaşam Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video

Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video

25.02.2026 | 15:21

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne bu yıl 15'inci kez gelmesi beklenirken, dün köye 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren'in bu yıl 15'inci kez köye gelmesi beklenirken, eşi Nazlı geri döndü. Nazlı leylek, dün sabah saatlerinde köye gelip yuvaya kondu. Daha sonra Nazlı, balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi.

'YAREN YOK AMA EŞİ YUVAYA KONDU'

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı leyleğin gelişini sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve "Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca'nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu. Şimdi gözler Yaren'de" mesajıyla duyurdu.

'NAZLI 20 GÜN ERKEN GELDİ'

Yaren'in eşi Nazlı'nın 20 gün erken geldiğini ve Nazlı ile birlikte Yaren leyleğin yolunu gözlediklerini söyleyen Adem Yılmaz, "Yaren ile 15 sene önce balık avlarken sandalıma konmasıyla tanıştık. Ona sürekli balık verdim. O günden beri dost, arkadaş olduk. Nazlı'nın gelmesine çok mutlu oldum. Nazlı 20 gün erken geldi. Sevindim, mutlu oldum ama Yaren'in gelmesini dört gözle bekliyorum. İnşallah başına bir iş gelmezse, buraya gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 06:05
20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gencin telefonunu foseptik çukuruna atmış! | Video 25.02.2026 | 15:11
Sakarya’da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:33
Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 25.02.2026 | 15:10
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
Karabük’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 00:18
Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 25.02.2026 | 13:38
Kağıthane’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 02:05
Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 25.02.2026 | 12:19
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
Mersin’deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 00:58
Mersin'deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 25.02.2026 | 11:41
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 00:34
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 25.02.2026 | 11:33
İstanbul’da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 00:23
İstanbul'da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 25.02.2026 | 11:17
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
İstanbul’da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 01:04
İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 25.02.2026 | 11:06
Zeytinburnu’nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 04:00
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 25.02.2026 | 10:09
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 00:53
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 10:03
Hatay’da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 00:53
Hatay'da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY