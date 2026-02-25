Video Yaşam Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video
25.02.2026 | 16:16

Avcılar'da makas atarak ve yakın takip kuralını ihlal ederek trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin 86 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar-Haramidere arasındaki TEM bağlantı yolunda bir kişinin özel otomobiliyle makas atarak ilerlediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin E.C. olduğunu tespit etti. Ekipler, çalışmalar sonucunda sürücü E.C.'yi yakaladı. Yapılan incelemede, otomobilin muayenesinin bulunmadığı, araç üzerindeki reklam, yazı ve logonun tescil belgesine işletilmediği, ayrıca sürücünün yakın takip kuralını ihlal ettiği ve makas attığı belirlendi. Şüpheli, işlemleri için Esenyurt polis merkezine götürüldü. E.C.'ye, ayrıca 'Karayolları Trafik Kanunu' kapsamında toplam 18 bin 86 lira idari para cezası uygulandı.

