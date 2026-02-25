Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04 İstanbul Kağıthane'de önünde ilerleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile vurdu ardından da okul duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Başkök, yolda ilerlediği sırada önünde bulunan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Otomobil dakikalar önce yol kenarına park eden araca vurdu; ardından da savrularak okulun bahçe duvarına çarptı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

HIZLA VURUP KALDIRIMA ÇIKTI

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptığı anlar görülüyor. Hızla otomobile çarpan araç daha sonra kaldırıma çıkarak okulun duvarına vuruyor. Bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ve otoparktan çıkan bir aracın olmaması facianın önüne geçiyor.