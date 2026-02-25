Video Yaşam Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video

Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video

25.02.2026 | 14:04

İstanbul Kağıthane'de önünde ilerleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile vurdu ardından da okul duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Başkök, yolda ilerlediği sırada önünde bulunan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Otomobil dakikalar önce yol kenarına park eden araca vurdu; ardından da savrularak okulun bahçe duvarına çarptı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

HIZLA VURUP KALDIRIMA ÇIKTI

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.Görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptığı anlar görülüyor. Hızla otomobile çarpan araç daha sonra kaldırıma çıkarak okulun duvarına vuruyor. Bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması ve otoparktan çıkan bir aracın olmaması facianın önüne geçiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
Karabük’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 00:18
Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 25.02.2026 | 13:38
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
Mersin’deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 00:58
Mersin'deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 25.02.2026 | 11:41
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 00:34
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 25.02.2026 | 11:33
İstanbul’da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 00:23
İstanbul'da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 25.02.2026 | 11:17
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
İstanbul’da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 01:04
İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 25.02.2026 | 11:06
Zeytinburnu’nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 04:00
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 25.02.2026 | 10:09
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 00:53
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 10:03
Hatay’da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 00:53
Hatay'da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:52
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum’da korku dolu anlar kamerada | Video 00:31
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum'da korku dolu anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:14
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 01:04
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 25.02.2026 | 09:08
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 08:53
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 25.02.2026 | 08:23
Aydın’da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 02:24
Aydın'da 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu | Video 25.02.2026 | 08:01
Adana’da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 00:44
Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada | Video 25.02.2026 | 08:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY