Sakarya'da çöken tavanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video
25.02.2026 | 15:10
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kebap salonunun asma tavanı iftar hazırlığı yapıldığı sırada çöktü. Personelin saniyelerle kurtulduğu olayda yaralanan olmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
