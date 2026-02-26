TÜRGEV 2025–2026 Eğitim Yılı Hafızlık Destek Programı'nda 7 öğrenci hafız oldu | Video

26.02.2026 | 10:24

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından yürütülen hafızlık destek programı kapsamında, son bir yılda 7 öğrenci hafızlığını tamamladı, 194 başarı belgesi alan hafız öğrenci burs desteğinden yararlandı. 2013 yılında başlatılan program, örgün eğitimle birlikte hafızlık geleneğinin sürdürülmesini hedefliyor.