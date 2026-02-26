Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34 Karaman’da kavga ettiği kişiye otomobille çarparak yaralanmasına neden olan şahıslar olay yerinden kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri kullandığı otomobille Z.O. isimli şahsa çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Z.O. yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan sürücü ile kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.