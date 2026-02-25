Video Yaşam Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

25.02.2026 | 19:18

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

