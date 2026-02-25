Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
25.02.2026 | 19:18
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18
00:37
Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 18 bin lira ceza | Video 25.02.2026 | 16:16
00:55
Adana'da 66 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 25.02.2026 | 15:28
02:00
Yaren leyleğin 20 gün erken gelen eşi Nazlı dronla görüntülendi | Video 25.02.2026 | 15:21
06:05
00:33
01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
02:12
01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
00:18
02:05
03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
00:58
00:34
00:23
01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
01:04
00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14