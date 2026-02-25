Video Yaşam Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü

25.02.2026 | 22:26

Amasya'da dağdan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

